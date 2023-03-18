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البث عبر أثير إذاعة FM ومنصة منارة الحرمين

شؤون الحرمين تُفعل مبادرة “البرنامج الرمضاني” بعشر لغات

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
شؤون الحرمين تُفعل مبادرة “البرنامج الرمضاني” بعشر لغات
المواطن - فريق التحرير

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فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، مبادرة (البرنامج الرمضاني).

10 لغات عالمية

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن هذه المبادرة تتضمن سلسلة من الحلقات اليومية بمعدل ٢٠ دقيقة في اليوم، وتُترجم إلى ١٠ لغات عالمية، على مدار شهر رمضان المبارك ، وتتمحور تلك الحلقات حول ( السيرة النبوية- والأحاديث الشريفة – وفضل العشر الأواخر)، ويتم بثها عبر أثير إذاعة FM، ومنصة منارة الحرمين.

أهداف المبادرة

وأبان الحميدي أن المبادرة تهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية، إلى كافة المسلمين من الناطقين بغير العربية، وتعزيز أثرها الدعوي، وتسخير التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتسهيل أداء مناسكهم بسهولة، وإثراء تجربتهم الدينية والمعرفية.

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