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معارك ضارية تشهدها البلدة الأوكرانية

فاغنر تعلن السيطرة على جزء كبير من مدينة باخموت

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
فاغنر تعلن السيطرة على جزء كبير من مدينة باخموت
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية، يفجيني بريجوزين، السيطرة بالكامل على الجزء الشرقي من مدينة باخموت الأوكرانية، فيما لا يزال آلاف الجنود الأوكرانيين مرابطين في مدينة باخموت في دونيتسك بالشرق الأوكراني، مطوقين من 3 جهات من قبل القوات الروسية.

مفرمة لحم

وأضاف مؤسس فاغنر، في تسجيل صوتي عبر منصة “تليجرام ” اليوم الأربعاء: “كل شيء شرقي نهر باخموتكا تحت سيطرة فاغنر بالكامل”، بحسب ما نقلت فرانس برس.

أتى هذا الإعلان بعد أن أوضح في تصريحات أمس أن المعارك الضارية مستمرة، لافتاً إلى وجود ما بين 15 إلى 20 ألف مقاتل أوكراني في المدينة يقاتلون ببسالة،مشبهاً الوضع بـ مفرمة لحم أو مسلخ بشري.

استبسال القوات الأوكرانية

كما لفت إلى أن السيطرة على باخموت بالكامل وتطهيرها، لن يحصل بين ليلة وضحاها، في إشارة إلى استبسال القوات الأوكرانية في الدفاع عن المدينة.

إلى ذلك، نبه أمس إلى أن الخطوط الروسية ستنهار في حال انسحب رجاله، في رسالة غير مباشرة على ما يبدو إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو.

خسائر هائلة

وتقود مجموعة فاغنر المسلحة الروسية هذا الهجوم في الشرق الأوكراني منذ أسابيع عدة متكبّدةً خسائر هائلة، باعتراف زعيمها بريغوزين الموجود في منطقة القتال. إلا أن هذا الأخير يخوض صراعًا مفتوحًا مع القيادة العسكرية الروسية التي يتهمها بعدم تسليم ما يكفي من الذخيرة لرجاله المنخرطين في القتال على الخطوط الأمامية في باخموت.

فقد سخر  قائد فاغنر، أمس الثلاثاء، من وزير الدفاع قائلًا إنه لم يلتقه على أرض المعركة مطلقًا، في وقت أكدت وزارة الدفاع يوم السبت الماضي أن شويغو زار منطقة القتال، دون الخوض في التفاصيل.

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