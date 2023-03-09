فهم الحرية الخاطئ أحد أسباب الخلع والطلاق

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كشفت المستشارة الأسرية الدكتور الهنوف الحقيل، أسباب زيادة حالات الطلاق والخلع، مشيرةً إلى أن الفهم الخاطئ للحرية لدى بعض النساء أحد أسبابها.
المستشارة الأسرية د.الهنوف الحقيل: الفهم الخاطئ للحرية من بعض النساء من أسباب زيادة حالات نسب الخُلع والطلاق @AlhnoufAlhoqail@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/96bTRg8pV0
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 9, 2023
وقالت الهنوف الحقيل، خلال لقاء لها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم: صار لدى بعض النساء فهم خاطئ لمفهوم ومعنى الحرية.
واستطردت: أن البعض من النساء بدأن يروجن لمفاهيم تبعها قرارات ليست في صالح الأسرة التي عملت المرأة واجتهدت في بنائها على مر سنوات، وتراها تُهدم في لحظة.
ولفتت المستشارة الأسرية إلى أن المرأة حصلت على مكانتها وحظيت بنقلة يشهد بها الجميع، ولكن سوء الفهم من بعض النساء كان له سلبيات على الأسرة والعلاقة الزوجية، والبعض من النساء اتخذن مسار حرية خاطئة انتهى بالخلع أو فسخ الزواج.
وأوضحت الدكتورة الهنوف الحقيل أن نسب الخُلع والفسخ أعلى من نسب الطلاق، وفقًا للحالات التي تم مراجعتها في العيادة.