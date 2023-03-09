فهم الحرية الخاطئ أحد أسباب الخلع والطلاق

كشفت المستشارة الأسرية الدكتور الهنوف الحقيل، أسباب زيادة حالات الطلاق والخلع، مشيرةً إلى أن الفهم الخاطئ للحرية لدى بعض النساء أحد أسبابها.

وقالت الهنوف الحقيل، خلال لقاء لها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم: صار لدى بعض النساء فهم خاطئ لمفهوم ومعنى الحرية.

واستطردت: أن البعض من النساء بدأن يروجن لمفاهيم تبعها قرارات ليست في صالح الأسرة التي عملت المرأة واجتهدت في بنائها على مر سنوات، وتراها تُهدم في لحظة.

سوء الفهم

ولفتت المستشارة الأسرية إلى أن المرأة حصلت على مكانتها وحظيت بنقلة يشهد بها الجميع، ولكن سوء الفهم من بعض النساء كان له سلبيات على الأسرة والعلاقة الزوجية، والبعض من النساء اتخذن مسار حرية خاطئة انتهى بالخلع أو فسخ الزواج.

وأوضحت الدكتورة الهنوف الحقيل أن نسب الخُلع والفسخ أعلى من نسب الطلاق، وفقًا للحالات التي تم مراجعتها في العيادة.