لقاء آرسنال ضد كريستال بالاس يمنح ساكا رقمًا مميزًا

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خطف النجم بوكايو ساكا الأنظار خلال الشوط الأول من مباراة فريقه آرسنال ضد كريستال بالاس المقامة الآن، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ويلعب آرسنال ضد كريستال بالاس على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، وتشير النتيجة إلى تقدم الجانرز بنتيجة 4\1 بعد مرور 75 دقيقة.
ونجح ساكا في تسجيل هدف خلال الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس، قبل أن يضيف الهدف الثاني له عند الدقيقة 74، ليحقق رقمًا مميزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ساكا أصبح أول لاعب من آرسنال يسجل 10 أهداف ويصنع مثلها على أقل تقدير في موسم واحد بالبريميرليج، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 10 أهداف، بعد ثنائيته في مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس.
وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وذلك منذ أليكسيس سانشيز في موسم (2016- 2017)، وهو اللاعب الوحيد الذي وصل إلى هذا الرقم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم”.
ونجح 11 لاعبًا في المساهمة بتسجيل 15 هدفًا على الأقل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، من بينها رباعي آرسنال وهم: ساكا ومارتن أوديجارد ولياندرو تروسارد وانضم إليهم اليوم مارتينيلي.