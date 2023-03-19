Icon

جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 Icon المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية Icon انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان Icon زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

لقاء آرسنال ضد كريستال بالاس يمنح ساكا رقمًا مميزًا

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
لقاء آرسنال ضد كريستال بالاس يمنح ساكا رقمًا مميزًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف النجم بوكايو ساكا الأنظار خلال الشوط الأول من مباراة فريقه آرسنال ضد كريستال بالاس المقامة الآن، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم آرسنال ضد كريستال بالاس

ويلعب آرسنال ضد كريستال بالاس على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، وتشير النتيجة إلى تقدم الجانرز بنتيجة 4\1 بعد مرور 75 دقيقة.

 

آرسنال ضد كريستال بالاس
لاعبو آرسنال – المصدر @Arsenal

تألق ساكا

ونجح ساكا في تسجيل هدف خلال الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس، قبل أن يضيف الهدف الثاني له عند الدقيقة 74، ليحقق رقمًا مميزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ساكا أصبح أول لاعب من آرسنال يسجل 10 أهداف ويصنع مثلها على أقل تقدير في موسم واحد بالبريميرليج، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 10 أهداف، بعد ثنائيته في مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس.

آرسنال
احتفال ساكا مع اللاعبين – المصدر @premierleague

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وذلك منذ أليكسيس سانشيز في موسم (2016- 2017)، وهو اللاعب الوحيد الذي وصل إلى هذا الرقم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم”.

ونجح 11 لاعبًا في المساهمة بتسجيل 15 هدفًا على الأقل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، من بينها رباعي آرسنال وهم: ساكا ومارتن أوديجارد ولياندرو تروسارد وانضم إليهم اليوم مارتينيلي.

 

بوكايو ساكا
إحصائية ساكا – المصدر @premierleague
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم