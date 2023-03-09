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بعد يأسه من منح السلطات البريطانية له اللجوء

لقطات لعراقي يطعن طالبًا بريطانيًّا بالسكين

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
لقطات لعراقي يطعن طالبًا بريطانيًّا بالسكين
المواطن - فريق التحرير

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وثقت كاميرا المراقبة، شابًّا عراقيًّا يطعن طالبًا بريطانيًّا في مدينة بورنموث جنوبي البلاد، بعد يأسه من منح السلطات البريطانية له اللجوء في المملكة المتحدة.

تفاصيل الحادث

ونشرت وسائل إعلام بريطانية مقطع الفيديو المقتضب الذي يظهر فيه طالب اللجوء العراقي ريباز محمد (28 عامًا) وهو يتحدث في البداية مع الطالب في جامعة سولينت أليس ويلر، قبل أن يخرج سكينًا من جيبه ويطعنه في ظهره ومن ثم يقوم بملاحقته.

وتمكن ويلر من الهرب بعيدًا، لكنه فقد وعيه بعدها، ليقوم أحد أصدقائه بالاتصال بالشرطة التي تمكنت من الوصول قبل فوات الأوان.

خضع لعملية جراحية

ونُقل ويلر إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية وبقي تحت المراقبة الطبية لمدة خمسة أيام.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الشرطة اعتقلت محمد بعد فترة وجيزة في مكان قريب من الحادث، حيث أخبرهم لاحقًا أنه طعن ويلر ليتم اعتقاله وترحيله إلى العراق بعد أن أصيب بخيبة أمل من العيش في فندق ممول من دافعي الضرائب واشتكى من عدم امتلاكه المال أو السماح له بالعمل.

السجن ست سنوات

وحكمت محكمة في بورنموث على محمد بالسجن ست سنوات نتيجة الحادثة التي وقعت في ديسمبر الماضي، لكن لم يتم نشر مقطع الفيديو حتى يوم الخميس.

وأفاد محامو محمد بأن الشاب العراقي وصل إلى المملكة المتحدة بصورة غير شرعية بواسطة القوارب.

الترحيل للعراق

وقال الادعاء العام: إن محمد كان يعلم أنه يتعين عليه القيام بشيء لترحيله وتحدث إلى أشخاص على دراية بنظام الهجرة، لذلك كان يأمل أنه ومن خلال ارتكاب جريمة خطيرة للغاية سيرحل إلى العراق.

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، هذه ليست المرة التي يرتكب فيها محمد عملًا جنائيًّا؛ فقد سجن في مايو الماضي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة “المضايقات والملاحقات العنصرية”.

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