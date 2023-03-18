Icon

جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 Icon المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية Icon انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان Icon زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
ظاهرة حدثت آخر مرة في 2018

لقطات مخيفة لأسماك نافقة تغطي نهرًا بالكامل في أستراليا

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
لقطات مخيفة لأسماك نافقة تغطي نهرًا بالكامل في أستراليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت عدسة كاميرا مشاهد مخيفة ظهر فيها طوفان من ملايين الأسماك النافقة تغطي بالكامل سطح المياه في نهر بأستراليا، فيما بدا وكأنه مقطع من فيلم خيال علمي.

نفوق واسع

وأوضحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، السبب وراء الظاهرة المخيفة، قائلة إن ملايين الأسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق في المنطقة منذ عام 2018، مضيفة أن الأسماك النافقة المتحللة أدت إلى انسداد جزء كبير من النهر الواقع في المنطقة النائية بجنوب شرقي أستراليا.

وانتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك التي طفت على سطح الماء، لدرجة أنها حجبت رؤية سطح النهر، وقال أحد شهود عيان، وهو غرايم مكراب، أحد سكان مينيندي: مشهد مروع، هناك أسماك نافقة على مرمى البصر ونخشى من عواقب بيئية وخيمة.

لقطات مخيفة لملايين الأسماك النافقة تغطي نهرا بالكامل في أستراليا

السبب وراء الظاهرة

وكشفت الحكومة المحلية السبب وراء هذه الظاهرة، وفق وكالة فرانس برس، قائلة: عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت، ونفوق هذه الأسماك عائد إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات.

وأضافت أيضًا أن هناك موجة حر ضربت المنطقة أدت إلى تفاقم الظاهرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم