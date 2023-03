لقطات مخيفة لأسماك نافقة تغطي نهرًا بالكامل في أستراليا

وثقت عدسة كاميرا مشاهد مخيفة ظهر فيها طوفان من ملايين الأسماك النافقة تغطي بالكامل سطح المياه في نهر بأستراليا، فيما بدا وكأنه مقطع من فيلم خيال علمي.

Menindee this morning! My heart is absolutely breaking seeing this footage of our Darling Barka💔

Feels like the river is sending us a message a week out from the election. pic.twitter.com/8h5sEDvvGD

— Kate McBride (@Kate_McBride_1) March 17, 2023