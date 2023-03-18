لقطات مخيفة لأسماك نافقة تغطي نهرًا بالكامل في أستراليا

وثقت عدسة كاميرا مشاهد مخيفة ظهر فيها طوفان من ملايين الأسماك النافقة تغطي بالكامل سطح المياه في نهر بأستراليا، فيما بدا وكأنه مقطع من فيلم خيال علمي.

Menindee this morning! My heart is absolutely breaking seeing this footage of our Darling Barka💔 Feels like the river is sending us a message a week out from the election. pic.twitter.com/8h5sEDvvGD — Kate McBride (@Kate_McBride_1) March 17, 2023

نفوق واسع

وأوضحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، السبب وراء الظاهرة المخيفة، قائلة إن ملايين الأسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق في المنطقة منذ عام 2018، مضيفة أن الأسماك النافقة المتحللة أدت إلى انسداد جزء كبير من النهر الواقع في المنطقة النائية بجنوب شرقي أستراليا.

وانتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك التي طفت على سطح الماء، لدرجة أنها حجبت رؤية سطح النهر، وقال أحد شهود عيان، وهو غرايم مكراب، أحد سكان مينيندي: مشهد مروع، هناك أسماك نافقة على مرمى البصر ونخشى من عواقب بيئية وخيمة.

السبب وراء الظاهرة

وكشفت الحكومة المحلية السبب وراء هذه الظاهرة، وفق وكالة فرانس برس، قائلة: عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت، ونفوق هذه الأسماك عائد إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات.

وأضافت أيضًا أن هناك موجة حر ضربت المنطقة أدت إلى تفاقم الظاهرة.