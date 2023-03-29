لقطات مروعة للحظة مقتل شرطي بالرصاص في أمريكا

لقي ضابط شرطة مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة بإطلاق نار في شمال ولاية ألاباما الأمريكية، اليوم الأربعاء، أثناء الاستجابة لحادث عنف منزلي، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، حيث قالت إدارة شرطة هانتسفيل إن مجموعة من الضباط وصلت إلى أحد المجمعات السكنية في المدينة حيث عثروا على امرأة أصيبت بالرصاص.

محاولة إنقاذ امرأة وطفلين

وذكر المدعي العام للولاية ستيف مارشال أن الضباط حاولوا إنقاذ امرأة وطفلين عندما تعرضوا لإطلاق نار من قبل رجل اعتصم إثر ذلك داخل شقة.

وتم نقل الضابطين المصابين إلى مستشفى هانتسفيل قبل أن يتوفى أحدهما هناك، فيما خضع الآخر لعملية جراحية طارئة ولا يزال في حالة حرجة، كما تم نقل المرأة إلى المستشفى أيضًا وبإصابات لا تهدد حياتها.

وقالت شرطة هانتسفيل إن المشتبه بإطلاقه النار، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، ألقي القبض عليه حوالي الساعة 6:20 مساء، وتم نقله إلى المستشفى مصابًا بجروح لا تشكل تهديدًا على حياته.