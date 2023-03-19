لقطات من انطلاق سباق فورمولا 1 في السعودية

جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة
انطلق اليوم سباق جائزة السعودية الكبرى ” فورمولا 1″ على حلبة كورنيش جدة، وذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم.
وكانت الجولة التأهيلية أسفرت عن حجز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بُول، مركز الانطلاق الأول في السباق، حيث حقق اللفة الأفضل بزمن قدره دقيقة و 28 ثانية، أما تشارلز لوكلير سائق فيراري صاحب المركز الثاني فحل ثانيًا وذلك بفارق 0.155 ثانية، بينما حل الإسباني فيرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن في المركز الثالث، بفارق 0.465 ثانية.
أما جورج راسل سائق فريق مرسيدس فنال المركز الرابع، ثم جاء الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري في المركز الخامس في سباق فورمولا 1 في أمس وأول أمس.