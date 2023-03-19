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لقطات من انطلاق سباق فورمولا 1 في السعودية

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
لقطات من انطلاق سباق فورمولا 1 في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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انطلق اليوم سباق جائزة السعودية الكبرى ” فورمولا 1″ على حلبة كورنيش جدة، وذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم.

وكانت الجولة التأهيلية أسفرت عن حجز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بُول، مركز الانطلاق الأول في السباق، حيث حقق اللفة الأفضل بزمن قدره دقيقة و 28 ثانية، أما تشارلز لوكلير سائق فيراري صاحب المركز الثاني فحل ثانيًا وذلك بفارق 0.155 ثانية، بينما حل الإسباني فيرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن في المركز الثالث، بفارق 0.465 ثانية.

سباق فورمولا 1 في السعودية

أما جورج راسل سائق فريق مرسيدس فنال المركز الرابع، ثم جاء الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري في المركز الخامس في سباق فورمولا 1 في أمس وأول أمس.

سباق فورمولا 1 في السعودية

سباق فورمولا 1 في السعودية

سباق فورمولا 1 في السعودية

 

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