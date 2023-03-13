مخاوف من تكرار سيناريو 2008 بعد انهيار بنك سيليكون فالي

أثارت أزمة انهيار بنك سيلكون فالي، الذي يأتي في المرتبة الـ 16 بين أكبر البنوك في أمريكا بأصول تصل إلى 210 مليارات دولار، حالة من الذعر بالأسواق، مُعيدًا للأذهان أزمة إفلاس ليمان براذرز التي أشعلت الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وأمام هذا الذعر الذي انتاب المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، لا سيما بقطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، يتحرك الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ إجراءات هادفة للسيطرة على الموقف وطمأنة الأسواق.

تأثير الدومينو بدأ

ويبدو أن تأثير الدومينو على القطاع المصرفي الأمريكي قد بدأ، وذلك على عكس التصريحات الرسمية التي استبعدت هذا الأمر، لكن أعلنت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك أنها أغلقت أيضًا بنك سيغنتشر في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وللتعامل مع تلك المخاوف، تتدخل الحكومة الأمريكية بشكل سريع لحماية قطاع البنوك. وأصدر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالية مارتن غروينبيرغ، بيانًا مشتركًا، كان أبرز ما فيه اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الاقتصاد الأمريكي، لتعزيز ثقة المتعاملين بالجهاز المصرفي، تقديم الاحتياطي الفيدرالي قروض تصل إلى عام واحد للبنوك وجمعيات الادخار والاتحادات الائتمانية والمؤسسات الأخرى، بضمانات عالية.

وستقدم وزارة الخزانة حزمة مالية قيمتها 25 مليار دولار من صندوق استقرار الصرف على سبيل الدعم لأي خسائر محتملة من برنامج التمويل.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيلكون فالي على بقية النظام المصرفي.

وضع مختلف عن أزمة 2008

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، فإن الوضع الراهن مختلف تمامًا عن الأزمة المالية العالمية 2008؛ لأن أسباب انهيار سيلكون فالي ليست هي نفس الأسباب التي أدت لانهيار ليمان براذرز ولا حتى قريبة منها، فالمشكلة أن البنك الحالي كان يسهل فتح الحسابات والودائع للشركات الناشئة، وكانت لديه أخطاء بإدارة فترات استحقاق الأصول مع فترات استحقاق الالتزامات.

أما عن التبعات المحتملة لأزمة إغلاق سيلكون فالي، على قرارات الفيدرالي الأمريكي، فإنه من الممكن أن يتراجع الفيدرالي عن خطته لاستمرار رفع الفائدة وهذا من شأنه أن يطمئن الأسواق بشكل كبير.

النظام المصرفي الأمريكي يتعرض لضغوط كبيرة

وكان بنك غولدمان ساكس قال في مذكرة بحثية الأحد إنه من غير المتوقع أن يرفع البنك الفيدرالي الفائدة الأسبوع القادم، بسبب الضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي بعد التداعيات الأخيرة.

وشكل استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة سببًا من الأسباب المؤثرة بشكل مباشر على SVB والمؤدية لانهياره، كما شهد البنك زيادة كبيرة في عمليات السحب من المودعين هذا العام، وأحدثت الخسائر الكبيرة في مبيعات محفظته من الأوراق المالية فجوة في الميزانية العمومية تسببت في انهياره المدوي في غضون يومين فقط.