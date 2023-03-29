مناورات روسية بصواريخ باليستية عابرة للقارات

تشهد الجبهة الروسية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، خوض القوات الروسية معارك شرسة من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما يقاوم الجيش الأوكراني الدب الروسي بدعم عسكري من الغرب.

قصف مدينة ميليتوبول

وتستمر المعارك في محيط مدينة باخموت الاستراتيجية التي شهدت مواجهات ضارية لأشهر وباتت عقبة أمام تقدم القوات الروسية في المناطق المجاورة.

وفي آخر التطورات الميدانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا جنوبي منطقة زابوريجيا، وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم، أن إمدادات الكهرباء في المدينة انقطعت نتيجة لذلك. وعبر تطبيق “تليغرام” للمراسلات، قال رئيس البلدية المنفي في ميليتوبول التي تحتلها القوات الروسية منذ مارس العام الماضي، إن عدة انفجارات وقعت في المدينة.

صواريخ باليستية

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن مسؤولين عينتهم موسكو في المنطقة قولهم، إن القصف الأوكراني أضر بمنظومة إمداد المدينة بالكهرباء، وأدى لقطع التيار عنها وعن قرى مجاورة. وذكرت الوكالة أيضًا أنه جرى تدمير مستودع للقطارات، لكن وفقًا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات. وتقع ميليتوبول على بعد 120 كيلومترًا جنوب شرقي محطة زابوريجيا النووية. ومن المقرر أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي المحطة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتزامنًا، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية بدأت تدريبات مقررة تشمل أنظمة صواريخ “يارس” النووية الباليستية العابرة للقارات. وأضافت في بيان عبر تطبيق “تليغرام”: “شارك في التدريبات أكثر من ثلاثة آلاف فرد عسكري، وحوالي 300 قطعة عتاد في المجمل”.

عابرة للقارات

يشار إلى أن “إر إس – 24 يارس”، هي منظومة استراتيجية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، وهي تعديل محدث لمنظومات “توبول-إم”. وإحدى الخصائص الرئيسية لصاروخ “يارس” هي مداه البالغ 12000 كلم، ما يسمح بإصابة أبعد المواقع في العالم. وبالإضافة إلى ذلك تصل سرعة الصاروخ إلى 14 ماخ، ويمكن أن تعادل قوته التفجيرية الإجمالية مليون طن.