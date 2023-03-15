نصائح طبية مهمة لمرضى القلب قبل البدء بالصيام في رمضان

قدّم المجلس الصحي السعودي، مجموعة من الإرشادات والنصائح الطبية لمصابي أمراض القلب المزمنة قبل البدء بالصيام، تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

أهمية استشارة الطبيب

وأوصى المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مصابي أمراض القلب المزمنة باستشارة الطبيب المعالج لتقييم وضعهم الصحي، وتقييم مدى مناسبة صيامهم لشهر رمضان.

ونصح المجلس الصحي السعودي، المصابين أيضاً بزيارة الطبيب لتحديد الخطة العلاجية المناسبة لحالتهم الصحية أثناء الصيام.