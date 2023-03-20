نقل أعضاء متوفى دماغيًا ببريدة تُنقذ حياة 3 مرضى

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تمكن فريق طبي متخصص من إجراء عملية جراحية دقيقة تعد الأولى من نوعها في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، تم خلالها استئصال أعضاء داخلية من جسد مريض متوفى دماغيًا والتبرع بها لوجه الله تعالى، وذلك من خلال تنسيق منظم وعمل احترافي بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء والمستشفى.
وفي التفاصيل كشف تجمع القصيم الصحي أن الطاقم الطبي التابع للمركز السعودي لزراعة الأعضاء وصل إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة إجراء عملية استخراج الأعضاء المتبرع بها من ذوي المتوفى والتي استغرقت ساعات.
وأوضح تجمع القصيم عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم التوجه لقسم العناية المركزة بالمستشفى حيث توجد حالة لرجل من الجنسية الهندية متوفى دماغيًا، وبعد موافقة ذويه بصورة رسمية في بادرة إنسانية منهم تم التجهيز للقيام بإجراء العملية في المستشفى واستئصال الأعضاء المتمثلة في كليتين وكبد”، والتبرع بها للاستفادة منها في إنقاذ حياة مرضى آخرين في حاجة ماسة لعلمية زراعة أعضاء داخلية.
وثمن تجمع القصيم الصحي والمركز السعودي للتبرع بالأعضاء هذا الموقف الإنساني النبيل من أسرة المتوفى؛ لما له من أجر عظيم في الدنيا والآخرة، ودوره في إحياء النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل على سائر الخلائق.