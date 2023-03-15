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15 وظيفة شاغرة في مجمع الملك فهد الطبي العسكري

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
15 وظيفة شاغرة في مجمع الملك فهد الطبي العسكري
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف النظام الآلي للمباني والصيانة الدورية.

– مراقب أنظمة كهربائية أول.

– مشغل أجهزة التحكم بالمباني.

– مبرمج بيانات.

– مشغل أول أجهزة التحكم بالمباني.

– فني إلكتروني.

– كهربائي/ تيار عالٍ.

– كهربائي/ جهد منخفض.

– مشغل أول محطة توليد.

– مراقب وحدة تكييف.

– ميكانيكي تكييف هواء.

– إطفائي (عدد وظيفتين).

– أخصائي سلامة.

– محاسب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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