6 خطوات للتأمل والشعور بالسكينة في رمضان

مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه سماع دوي انفجار في محيط دمشق لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي الأمراض تهدد شمال شرق لبنان
أوضح المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، اليوم الخميس، أن شهر رمضان يعد فرصة جيدة للتأمل والشعور بالسكينة والراحة.
وقدم المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، 6 خطوات تساعدك على التأمل في هذا الشهر الكريم، وهي:
1ـ الاسترخاء من خلال الجلوس في وضعية مريحة.
2ـ إغلاق العينين والبدء بالشهيق والزفير ببطء.
3ـ تجاهل أي أفكار تخطر ببالك وركز على أنفاسك فقط.
4ـ قم بترديد أحد الأذكار ما بين كل شهيق وزفير ذهنيًا.
5ـ استمتع بالذكر واستشعر الأجر الذي تغتنمه.
6ـ قبل الانتهاء قم بتحريك الأطراف لعشر ثوان لاستعادة النشاط.