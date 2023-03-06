6 خطوات للتأمل والشعور بالسكينة في رمضان

أوضح المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، اليوم الخميس، أن شهر رمضان يعد فرصة جيدة للتأمل والشعور بالسكينة والراحة.

وقدم المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، 6 خطوات تساعدك على التأمل في هذا الشهر الكريم، وهي:

خطوات للتأمل

1ـ الاسترخاء من خلال الجلوس في وضعية مريحة.

2ـ إغلاق العينين والبدء بالشهيق والزفير ببطء.

3ـ تجاهل أي أفكار تخطر ببالك وركز على أنفاسك فقط.

4ـ قم بترديد أحد الأذكار ما بين كل شهيق وزفير ذهنيًا.

5ـ استمتع بالذكر واستشعر الأجر الذي تغتنمه.

6ـ قبل الانتهاء قم بتحريك الأطراف لعشر ثوان لاستعادة النشاط.