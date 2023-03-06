قدم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، اليوم الأحد، إرشادات لضمان منع وصول الطيور البرية والمهاجرة إلى حظائر الدواجن ومستودعات الأعلاف.

وأوضح المركز الوطني للوقاية عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” عبر إنفوجراف صادر عنه 6 خطوات لمنع وصول الطيور البرية للحظائر.

لمنع وصولها احرص على:

1- منع تسريبات المياه حول الحظائر وإزالة أي تجمعات للمياه بالمشروع.

2ـ إحكام إغلاق مستودعات الأعلاف.

3ـ عدم ترك أي بقايا للأعلاف حول الحظائر.

4ـ إزالة أية أشجار أو حشائش حول الحظائر أو مناطق الإنتاج.

5ـ استخدام الطرق المناسبة لطرد الطيور، وعدم السماح لها بالهبوط في محيط المشروع.

6ـ إصلاح الشقوق والفتحات بحظائر الدواجن ومستودعات الأعلاف وإزالة أي أعشاش للطيور في مباني الحظائر أو مناطق الإنتاج الأخرى.