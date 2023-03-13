800 ألف شخص سجلوا لعمرة رمضان من الخارج حتى الآن

أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس، عن أعداد المسجلين في منصة “نسك” للعمرة من خارج المملكة في شهر رمضان حتى الآن.

فيديو | وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس: عدد المسجلين في منصة نسك للعمرة من خارج المملكة في شهر رمضان بلغ قرابة 800 ألف شخص حتى هذه اللحظة#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/qeuoSsSnP8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023

وقال شمس في تصريحات لقناة “الإخبارية” إنه بلغ عدد المسجلين في منصة نسك للعمرة من خارج المملكة في شهر رمضان قرابة 800 ألف شخص حتى هذه اللحظة.

تطبيق نسك

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق عن إتاحة إصدار تصريح العمرة في شهر رمضان المبارك عبر تطبيق “نسك”.

ويُسهل تطبيق نسك حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.

حجز الباقات والبرامج

وتُمكن منصة نسك الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من حجز الباقات والبرامج إلكترونيًا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيًا على المعتمرين والزوار.