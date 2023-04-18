إهداء مصحف لكل معتكف من طبعة مجمع الملك فهد

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قامت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب ممثلة بإدارة شؤون المصاحف بتوزيع إهداءات مصحف لكل معتكف من طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ وذلك ضمن حملة الرئاسة ” خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا ” وتحت شعار من الوصول إلى الحصول.
وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد بن غويلب الندوي، أن البرنامج يهدف إلى إعانة المعتكف على تلاوة كتاب الله تعالى، وتخليد ذكرى هذه الرحلة الإيمانية، بالإضافة إلى استقبالهم والترحيب بهم، حيث اشتملت الحقيبة على نسخة من كتاب الله -عز وجل- وسجادة صلاة.
وبيّن “الندوي” أن عملية التوزيع تمت في جميع المصليات المخصصة للاعتكاف، مشيراً بأن (20) من منسوبي الإدارة شاركوا في عملية توزيع الإهداءات، مشيراً إلى أن هذه الهدية العظيمة “المصحف الشريف” هي من أهم الخدمات العظيمة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للقاصدين.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي ، سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.