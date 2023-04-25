استئناف الدراسة في مدارس جدة وعودة التوقيت الصيفي

أعلنت إدارة تعليم جدة، اعتماد العمل بتوقيت الدوام الصيفي، في جميع المدارس، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 6 شوال 1444ﮪ.

وبحسب ما ذكرت إدارة تعليم جدة عبر تويتر، يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6.45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ7 صباحًا.

أما المدارس الابتدائية والطفولة المبكرة فتكون بداية الحصة الأولى عند الساعة 12.35 مساءً، والمدارس الثانوية والمتوسطة عند الساعة 1 مساءً.