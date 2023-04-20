الاتحاد بصفوف مكتملة قبل مواجهة الهلال

تأكد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو من جاهزية جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل المباراة المقبلة ضد الهلال.

جاهزية لاعبي الاتحاد

واكتملت صفوف العميد، بعد عودة أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي للتدريبات الجماعية بالأمس، بعد غيابهما في اليومين الماضيين؛ حيث حصل الأول على إذن للغياب، فيما عانى الثاني من إصابة أسفل الظهر.

وبدأ نونو سانتو في الاستعداد لمواجهة الهلال المقبلة، حيث يعمل على تطبيق جمل فنية وتكتيكية متنوعة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على أن يعتمد الخطة المتوقع اللعب بها خلال اليومين المقبلين.

ويفقد العميد لاعبان فقط في مباراة الهلال المقبلة، وهما؛ مهند الشنقيطي المصاب منذ فترة، ويخضع لبرنامج تأهيلي، بجانب النجم المصري طارق حامد، لتراكم البطاقات، إلا أنه يُشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

مواجهة قوية بكأس الملك

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.