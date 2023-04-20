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ضمن منافسات كأس الملك

الاتحاد بصفوف مكتملة قبل مواجهة الهلال

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
الاتحاد بصفوف مكتملة قبل مواجهة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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تأكد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو من جاهزية جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل المباراة المقبلة ضد الهلال.

جاهزية لاعبي الاتحاد

واكتملت صفوف العميد، بعد عودة أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي للتدريبات الجماعية بالأمس، بعد غيابهما في اليومين الماضيين؛ حيث حصل الأول على إذن للغياب، فيما عانى الثاني من إصابة أسفل الظهر.

أحمد شراحيلي

وبدأ نونو سانتو في الاستعداد لمواجهة الهلال المقبلة، حيث يعمل على تطبيق جمل فنية وتكتيكية متنوعة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على أن يعتمد الخطة المتوقع اللعب بها خلال اليومين المقبلين.

ويفقد العميد لاعبان فقط في مباراة الهلال المقبلة، وهما؛ مهند الشنقيطي المصاب منذ فترة، ويخضع لبرنامج تأهيلي، بجانب النجم المصري طارق حامد، لتراكم البطاقات، إلا أنه يُشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

طارق حامد
طارق – المصدر @ittihad

مواجهة قوية بكأس الملك

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl
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