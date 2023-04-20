الاتحاد بصفوف مكتملة قبل مواجهة الهلال انتهاء مهلة إيلون ماسك لأصحاب العلامة الزرقاء برشلونة يُجهز عرضه لاستعادة ميسي لقطات ساحرة لجريان سيول الريشية بالدوادمي مصر تعلن وصول جنودها العالقين في السودان سعود الطبية تقدم نصائح لسلامة أطفال السكري في العيد محمد البريك يفرض نفسه على تشكيلة دياز مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 38 مئوية هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة أرقام مميزة لـ رياض محرز في دوري أبطال أوروبا
تأكد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو من جاهزية جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل المباراة المقبلة ضد الهلال.
واكتملت صفوف العميد، بعد عودة أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي للتدريبات الجماعية بالأمس، بعد غيابهما في اليومين الماضيين؛ حيث حصل الأول على إذن للغياب، فيما عانى الثاني من إصابة أسفل الظهر.
وبدأ نونو سانتو في الاستعداد لمواجهة الهلال المقبلة، حيث يعمل على تطبيق جمل فنية وتكتيكية متنوعة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على أن يعتمد الخطة المتوقع اللعب بها خلال اليومين المقبلين.
ويفقد العميد لاعبان فقط في مباراة الهلال المقبلة، وهما؛ مهند الشنقيطي المصاب منذ فترة، ويخضع لبرنامج تأهيلي، بجانب النجم المصري طارق حامد، لتراكم البطاقات، إلا أنه يُشارك في التدريبات بشكل طبيعي.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.