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بعد خسارة الشباب من الاتحاد في الدوري يوم الخميس الماضي

الانضباط تُغرم طلال آل الشيخ 80 ألف ريال وتحذره بعد تصريحاته المثيرة

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
الانضباط تُغرم طلال آل الشيخ 80 ألف ريال وتحذره بعد تصريحاته المثيرة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الأحد، قرارًا بتغريم طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لفريق الشباب 80 ألف ريال، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن حكم مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقررت لجنة الانضباط تغريم آل الشيخ مع توجيه تحذير له بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة، ولجان الاتحاد السعودي لكرة القدم.

تصريحات طلال آل الشيخ

وكان آل الشيخ علق في تصريحات نقلتها “القنوات الرياضية السعودية”: “ضربة الجزاء الأولى للاتحاد من وحي الخيال، وهذا الحكم عار على الحكام وأيضًا ما حدث من احتساب ركلات الجزاء مهزلة، يجب على لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي أن تُبلغنا هل الدوري موجه يجب أن نعرف؟، لأننا تركنا أسرتنا وأولادنا من أجل العمل، ثم يأتي حكم ويضيع علينا مجهود موسم”.

وأضاف: “حكم فاشل، وضعيف، أنا مستعد للعقوبات على رأسي، لا يفرق معي وهذا أيضًا لا يقلل من محاولات نادي الاتحاد للفوز بلقب الدوري، ويجب القول أن هذا الحكم الصربي وآرون سالم أضاعا علينا تعب موسم كامل، آرون لم يكن مكلفًا بتسديد ركلة الجزاء الثانية هو لا يقصد إهدارها لكن ليس له علاقة بتسديدها من الأصل لأن هناك لاعبين قلبه الأحق بالتسديد”.

 

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