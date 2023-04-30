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الدعم السريع وافق على التمديد كذلك

الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة بعد الوساطة السعودية الأمريكية

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة بعد الوساطة السعودية الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الجيش السوداني، أنه وافق على تمديد الهدنة الإنسانية بناء على مساعي الوساطة السعودية الأمريكية، حسبما افادت قناة العربية.

تمديد الهدنة

وأعرب الجيش السوداني عن أمله بأن تلتزم قوات الدعم السريع بالهدنة رغم تأكيه رصد محاولة هجوم على بعض المواقع، مشيرا إلى جاهزيته للتعامل مع أي خروقات للهدنة.

الدعم السريع

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة، اعتباراً من منتصف الليلة.

وأضافت بالقول: نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية والوقف الكامل لإطلاق النار، مشيرة إلى تصديها لهجمات متكررة من الجيش خلال أيام الهدنة.

وفي غضون ذلك أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني تمديد إغلاق المجال الجوي باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات.

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