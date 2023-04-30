الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة بعد الوساطة السعودية الأمريكية

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أكد الجيش السوداني، أنه وافق على تمديد الهدنة الإنسانية بناء على مساعي الوساطة السعودية الأمريكية، حسبما افادت قناة العربية.
وأعرب الجيش السوداني عن أمله بأن تلتزم قوات الدعم السريع بالهدنة رغم تأكيه رصد محاولة هجوم على بعض المواقع، مشيرا إلى جاهزيته للتعامل مع أي خروقات للهدنة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة، اعتباراً من منتصف الليلة.
وأضافت بالقول: نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية والوقف الكامل لإطلاق النار، مشيرة إلى تصديها لهجمات متكررة من الجيش خلال أيام الهدنة.
وفي غضون ذلك أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني تمديد إغلاق المجال الجوي باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات.