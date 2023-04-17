الخثلان: بغروب شمس اليوم تحل ليلة 27 أرجى ليالي العشر الأواخر

دعا الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، المسلمين والمسلمات للاجتهاد في ليلة 27 رمضان، والتي تحل على الدنيا بغروب شمس اليوم الاثنين، موضحاً أنها أرجى ليالي ليلة القدر.

أرجاها ليلة سبع وعشرين

وقال الشيخ سعد الخثلان في تغريدة عبر “تويتر”: “بغروب شمس هذا اليوم الاثنين تحل ليلة سبع وعشرين.

وأضاف “قال ابن مفلح في الفروع (١٢٤/٥) أرجاها ليلة سبع وعشرين، ونص عليه أي الإمام أحمد بن حنبل -رحمهما الله- .. فاجتهدوا فيها .. ليلة القدر خير من ألف شهر”.