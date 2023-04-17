لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض حياة 10 ملايين سوداني في خطر بسبب معارك الخرطوم الخثلان: بغروب شمس اليوم تحل ليلة 27 أرجى ليالي العشر الأواخر فلكية جدة: رؤية هلال شوال بالعين المجردة أو أجهزة الرصد غير ممكنة الخميس توقعات بأمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة موعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان بجميع المناطق “الخزف السعودي” تربح 14.7 مليون ريال نخوة شباب تجاه موظف صف سيارات تعرض للإهانة مركز الفلك الدولي يُصدر بيانًا هامًا حول موعد عيد الفطر لبنان يدمج قنصليته في باريس مع السفارة توفيرًا للنفقات
دعا الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، المسلمين والمسلمات للاجتهاد في ليلة 27 رمضان، والتي تحل على الدنيا بغروب شمس اليوم الاثنين، موضحاً أنها أرجى ليالي ليلة القدر.
وقال الشيخ سعد الخثلان في تغريدة عبر “تويتر”: “بغروب شمس هذا اليوم الاثنين تحل ليلة سبع وعشرين.
وأضاف “قال ابن مفلح في الفروع (١٢٤/٥) أرجاها ليلة سبع وعشرين، ونص عليه أي الإمام أحمد بن حنبل -رحمهما الله- .. فاجتهدوا فيها .. ليلة القدر خير من ألف شهر”.