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أكد أنه لن يتخلى عن المسؤولية

الرئيس التونسي: ترشحي مُجددًا للرئاسة مسألة سابقة لأوانها

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
الرئيس التونسي: ترشحي مُجددًا للرئاسة مسألة سابقة لأوانها
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الانتخابات المقبلة ستكون في موعدها وأن ترشحه مجددًا إلى منصب الرئاسة، مسألة سابقة لأوانها.

وأعلن الرئيس سعيد في كلمة ألقاها لدى إشرافه اليوم على إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، أنه لن يتخلى عن المسؤولية، لمن لا وطنية له، وأنه سيسلم المشعل لمن يختاره الشعب.

تونس ليست للبيع

وشدّد على أنّ الدولة التونسية مستقلة وذات سيادة ولا تأتيها التعليمات من الخارج، وأنها للتونسيين وليست للبيع، مؤكدًا أن لديها الكثير من الإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.

ودعا التونسيين إلى التعويل على النفس والحفاظ على السلم الأهلية، مؤكدًا ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج كونها أموال الشعب التونسي.

الحوار الوطني

وانتقد المطالبة بالرجوع إلى دستور 2014 وعدم الاعتراف بمجلس نواب الشعب الحالي، وأن الحديث عن حوار وطني لا معنى له في الوقت الراهن مع وجود برلمان منتخب، وأن الحوار مهمة المشرّع للمصادقة على مشاريع القوانين.

وكشف الرئيس سعيّد أن الموقوفين السياسيين منهم من هو متهم بتبييض الأموال، وبجريمة قتل، وبالمضاربة، نافيًا إيقاف أي معارض من أجل فكرة، مشيرًا إلى أنّ المحاكمات تتم وفق القانون ودون تشف، والحرب على الفساد ستتواصل دون هوادة.

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