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السديس يشارك في تطييب وصيانة كسوة الكعبة المشرفة

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
السديس يشارك في تطييب وصيانة كسوة الكعبة المشرفة
المواطن - فريق التحرير

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شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في صيانة كسوة الكعبة المشرفة الدورية وتطييبها.

وشارك مع السديس مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري.

تسخير كافة الطاقات

وقال السديس: إن للكعبة المشرفة مكانة عظيمة في نفوس المسلمين؛ ولذلك حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على العناية والاهتمام بها عناية فائقة وتسخير كافة الطاقات البشرية والتقنيات الحديثة لها وللحرمين الشريفين.


تطييب الكعبة

وقد دأبت الرئاسة على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب والاهتمام بكسوتها بأفخر أنواع الحرير؛ انطلاقًا من أهمية ومكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصًا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره كما في قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} سورة الحج: 26، وقوله سبحانه، {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} سورة الحج: 32.

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