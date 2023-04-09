ترامب للديمقراطيين: سأعود إليكم الحكم المساعد يعتدي على نجم ليفربول في مباراة آرسنال السديس يشارك في تطييب وصيانة كسوة الكعبة المشرفة تجنب كارثة بسبب صافر بات أقرب من أي وقت مضى الدوام غدًا عبر مدرستي في مدارس مهد الذهب تفوق اتفاقي على التعاون بهدف في الشوط الأول الرحلات الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي باهظة الثمن أبها يتفوق على الباطن بثنائية في الشوط الأول تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط الأول وثائق مُسربة: قوات للناتو تقاتل في أوكرانيا وفرنسا تنفي
شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في صيانة كسوة الكعبة المشرفة الدورية وتطييبها.
وشارك مع السديس مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري.
وقال السديس: إن للكعبة المشرفة مكانة عظيمة في نفوس المسلمين؛ ولذلك حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على العناية والاهتمام بها عناية فائقة وتسخير كافة الطاقات البشرية والتقنيات الحديثة لها وللحرمين الشريفين.
وقد دأبت الرئاسة على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب والاهتمام بكسوتها بأفخر أنواع الحرير؛ انطلاقًا من أهمية ومكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصًا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره كما في قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} سورة الحج: 26، وقوله سبحانه، {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} سورة الحج: 32.