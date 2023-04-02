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ضمن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

الشؤون الإسلامية تقيم مائدة إفطار رمضاني في جاكرتا

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
الشؤون الإسلامية تقيم مائدة إفطار رمضاني في جاكرتا
المواطن - واس

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مائدة إفطار رمضاني في معهد دار النجاح بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور الملحق الديني في سفارة المملكة بجاكرتا أحمد بن عيسى الحازمي، ورئيس المعهد الدكتور كياهي الحاج صفوان مناف بن عبد المناف، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفّذه الوزارة في جمهورية إندونيسيا.

آلاف الطلاب

حضر المائدة أكثر من 6000 طالب وطالبة وأعضاء هيئة التدريس في المعهد، والذين رفعوا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما يبذلانه من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس حاجاتهم وتلبيتها، وخاصة في هذا الشهر المبارك .

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