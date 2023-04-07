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الكشف عن تصنيف قرعة كأس آسيا 2023

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
الكشف عن تصنيف قرعة كأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تصنيف قرعة كأس آسيا 2023، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي “فيفا” لتصنيف المنتخبات الجديد.

تصنيف قرعة كأس آسيا

وذكر الآسيوي في بيانه: “جاء منتخب قطر، المضيف وبطل النسخة الماضية، في الموقع الأول ضمن الوعاء الأول في سحب قرعة كأس آسيا التي تقام في دار الأوبرا بكتارا، لضمان خوض الدولة المضيفة للمباراة الافتتاحية يوم 12 يناير 2024″.

وأضاف: “ينضم منتخب قطر في المستوى الأول، مع المنتخبات المصنفة من الثاني وحتى السادس بحسب تصنيف فيفا، وهي اليابان التي توجت باللقب 4 مرات من قبل، إيران الفائزة بلقب البطولة 3 مرات، كوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، أستراليا بطلة نسخة عام 2015، بجانب السعودية الفائزة بالبطولة 3 مرات”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتابع: “يتضمن المستوى الثاني منتخبات العراق بطل كأس آسيا عام 2007، الإمارات التي استضافت النسخة الماضية عام 2019، عُمان، أوزبكستان التي بلغت قبل نهائي نسخة عام 2011، الصين التي نالت الوصافة مرتين، والأردن”.

وجاء في المستوى الثالث منتخبات البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان ولبنان، فيما يتواجد في المستوى الرابع الهند، تايلاند، ماليزيا، هونج كونج وإندونيسيا، بجانب طاجيكستان التي تشارك في البطولة للمرة الأولى.

تصنيف قرعة كأس آسيا 2023
تصنيف المنتخبات – المصدر @theafcdotcom

نظام البطولة

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس آسيا 2023 على 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة بجانب أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

ويشهد حفل قرعة كأس آسيا 2023 المقرر إقامته يوم 11 مايو المقبل، حضور مجموعة من النجوم التاريخيين في قارة آسيا، ليشاركوا في عملية سحب القرعة، كما يتواجد مدربو المنتخبات الـ24.

كأس أمم آسيا - كأس آسيا

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