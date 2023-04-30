“المواطن” توقع اتفاقية تمثيل إعلاني حصري مع شركة “سبيكول”

وقَّعت شركة المواطن للنشر والتوزيع والمالكة لصحيفة “المواطن”، اتفاقية تمثيل إعلاني حصري مع شركة سبيكول لتقنية المعلومات، وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى سبيكول مهام التمثيل الإعلاني لجميع منصات “المواطن” المتعددة على مستوى المملكة العربية السعودية وخارجها.

وقال رئيس تحرير صحيفة “المواطن” محمد الشهري: إن التعاقد مع شركة سبيكول كممثل إعلاني حصري لـ “المواطن” ومنصاتها يعزز الوصول للمعلنين بشكل أوسع، مشيراً إلى أن صحيفة “المواطن” تحظى بمتابعة وثقة القارئ والمسؤول، وتعمل على مواكبة التطور في تقديم المحتوى الإعلامي عبر منصاتها؛ ما زاد معدلات التصفح للموقع واستخدام خدماتها الإخبارية، ونتطلع إلى أن تكون هذه الاتفاقية حجر أساس لزيادة المنتجات الإعلامية والإعلانية.

من جانبه قال محمود طلعت رئيس مجلس إدارة شركة سبيكول: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة المواطن للنشر والتوزيع – صحيفة “المواطن” التي تحظى بمكانة وثقة لدى المجتمع السعودي والعربي بصفة عامة، ونتطلع إلى أن يكون هذا الاتفاق حجر أساس لتنسيق جهودنا المشتركة مستقبلاً”.

وصرح أمير حربي، الرئيس التنفيذي للأعمال لشركة سبيكول، قائلاً: “تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم الدعم الإعلاني المتميز والمتكامل لخدمات صحيفة “المواطن” اعتماداً على السجل الحافل بالنجاح لشركة سبيكول لتقنية المعلومات، وكذلك تأتي من ضمن ركائز استراتيجية التوسع للشركة لتقديم جميع أنواع الإعلانات الرقمية وحلولها التقنية في العالم العربي”.

وتعد سبيكول شركة رائدة في تكنولوجيا اكتشاف المحتوى وصناعة الإعلانات الذكية بكل أشكالها في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا، ويبلغ عدد مواقع شبكاتها ما يزيد على 600 موقع إلكتروني في الوطن العربي.