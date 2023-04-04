بريطانيا تغرم تيك توك 12 مليون إسترليني

يواجه تيك توك TikTok غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني من مكتب مفوض المعلومات (ICO) في بريطانيا، بدعوى إساءة استخدام بيانات الأطفال.

وبحسب صحيفة Metro، كانت الغرامة الأولية من منظم البيانات البريطاني 27 مليون جنيه إسترليني، ولكن تم تخفيض المبلغ النهائي إلى 12.7 مليون، معللة ذلك بقولها إن أكثر من مليون طفل دون سن 13 عامًا كانوا يستخدمون TikTok في عام 2020، على الرغم من أن شروط الاستخدام الخاصة بها لا تسمح بذلك.

الأطفال غير آمنين في تيك توك

وأضافت أن البيانات الشخصية الخاصة بهؤلاء الأطفال تم استخدامها دون موافقة الوالدين وأن الشركة لم تفعل ما يكفي للتحقق ممن كان يستخدم تطبيق التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الكافية لإزالة الأطفال القاصرين.

وقال مفوض المعلومات جون إدواردز: هناك قوانين معمول بها للتأكد من أن أطفالنا آمنون في العالم الرقمي كما هم في العالم المادي، وتيك توك لم تلتزم بهذه القوانين.

حظر التطبيق

ويقع تيك توك في وسط مواجهة جيوسياسية بين صعود الصين كقوة دولية وقلة الثقة فيها من طرف دول غربية يستخدم فيها عشرات الملايين من شعوبهم التطبيق في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وتبادلها، وفق الغارديان.

وحظرت العديد من الدول والمؤسسات الغربية على موظفيها استخدام التطبيق في هواتف العمل لأسباب أمنية، كما حظرته دول في مناطق أخرى في العالم مثل فرنسا وبلجيكا ونيوزيلندا والهند والأردن.