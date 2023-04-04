تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا يضر!

أكد استشاري التغذية السريرية الدكتور عبد العزيز العثمان، أن تناول 15 فنجانًا من القهوة العربية يوميًا لا يضر، لا سيما وأن نسبة القهوة بها قليل، مقارنة بنسبة الكافيين.

فيديو | استشاري التغذية السريرية د. عبد العزيز العثمان: من يشرب 15 فنجانا من القهوة السعودية يوميا ليس عليه ضرر #وقاية#الإخبارية pic.twitter.com/u8gad6ZTsA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 4, 2023

القهوة العربية

وقال العثمان، عبر قناة الإخبارية، إن القهوة لها أنواع كثيرة، وأن القهوة العربية بها نسبة الكافيين عالية لكن نسبة القهوة مخففة، وبذلك تناول ما يصل إلى 15 فنجانًا منها يوميًا لا يضر مادام لا يعاني الشخص أمراضًا مزمنة وخطرة مثل أمراض السكر والقلب والشرايين.

القهوة التركي

أمام محبي القهوة السوداء، سواء القهوة التركية أو الأمريكية، فنصح العثمان ألّا يكثر الشخص من شربها على مدار اليوم، وتكون في المتوسط ما بين فنجانين إلى 4 فناجين خلال اليوم.