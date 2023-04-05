توقيع اتفاقية إنشاء الوقف الخيري لجمعية أصدقاء اللاعبين بـ20 مليونًا

وقّع رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، ورجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم، ورئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، ماجد عبدالله، اتفاقية إنشاء الوقف الخيري للجمعية، لصالح اللاعبين السابقين.

اتفاقية لدعم جمعية أصدقاء

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الحفل الذي أقامه لتوقيع الاتفاقية الثلاثية مع جمعية أصدقاء اللاعبين، الثلاثاء، في الرياض تحت شعار “لن ننساكم”، بمساهمة ودعم من مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية.

وشهد الحفل حضور نجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذين ساهموا بالتأهل إلى كأس العالم منذ 1994، بالإضافة إلى نجوم الأخضر المتوجين بكأس آسيا منذ 1984.

وقدمت مؤسسة العثيم الخيرية مبلغ 10 ملايين ريال لتأسيس وقف خيري استثماري مستدام، بالإضافة إلى 10 ملايين ريال أخرى تدفع بواقع مليون ريال سنويًا لمدة 10 سنوات لدعم برامج جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية التي تعنى بخدمة احتياجات اللاعبين الذين مثلوا المملكة في المحافل الدولية.

المسحل سعيد بالاتفاقية

ومن جانبه، أكد ياسر المسحل أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لتقديم كل الدعم للاعبي كرة القدم السابقين، تقديرًا لهم على ما قدموه في خدمة الكرة السعودية، وبمساهمة من مؤسسة العثيم التي دائمًا ما تكون سبّاقة لمثل هذه المشاريع الخيرية.

العثيم يكشف التفاصيل

ورفع عبد الله بن صالح العثيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي في المملكة وما تحقق من نتائج مبهرة.

وثمن جهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة وجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما عبر عن سعادته بكل الإنجازات التي يحققها أبناء الوطن في كافة المحافل لاسيما ما حققه المنتخب السعودي بالفوز على منتخب الأرجنتين بطل العالم.

وواصل العثيم تصريحاته قائلًا: “لذلك جاءت مبادرتنا بالتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال كحافز للاعبي المنتخب بمناسبة هذا الفوز التاريخي المستحق”.

وأضاف: “ثم تلقينا اقتراحًا مباركًا من الاتحاد السعودي بأن يتم استخدام هذا المبلغ في تأسيس وقف استثماري مستدام لدعم برامج جمعية أصدقاء اللاعبين؛ التي تعني بخدمة احتياجات اللاعبين الذين حملوا لواء تمثيل المملكة في المحافل الدولية وحققوا إنجازات كانت محل فخر واحتفاء ستظل خالدة في تاريخ الرياضة السعودية لذلك باركنا هذا المقترح الذي سيعظم النفع ويوسع دائرة الاستفادة ويجعلها مستمرة”.

وعبر العثيم عن تمنياته أن يوفق الله القائمين على أمر جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية لتواصل جهودها المباركة في خدمة اللاعبين القدامى وأسرهم وأن يكون هذا الوقف الاستثماري المستدام المقدم دعمًا لأهداف وبرامج الجمعية.

وقدم العثيم الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن تنظيم الحفل، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الاتحاد السعودي على مستوى الأعمال الخيرية والاجتماعية بما يساهم في خدمة المجتمع الرياضي على وجه الخصوص.

تعليق ماجد عبدالله

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، ماجد عبدالله عن شكره وتقديره للاتحاد السعودي لكرة القدم ولمؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية للمبادرة بتأسيس وقف استثماري مستدام.

وتابع: “جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط أنجزت اليوم واحدًا من أهم أهدافها من أجل إسعاد نجوم كرة القدم الذين مثلوا أنديتهم ومنتخبهم خير تمثيل، مقدمًا لهم الشكر على كل ما قدموه طوال مسيرتهم الكروية”.