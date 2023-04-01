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انضم للبلوز قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة

جواو فيليكس يثير الجدل حول مصيره مع تشيلسي

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ صباحاً
جواو فيليكس يثير الجدل حول مصيره مع تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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رفض اللاعب البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني والمعار حاليًّا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، حسم مصيره مع البلوز خلال الفترة المقبلة.

وتحدث فيليكس قائلًا: “أعتقد أن الجميع يحب كرة القدم الهجومية، والجميع يفضل إحراز الأهداف وكذلك أنا”.

تعليق جواو فيليكس

وأضاف فيليكس: “حتى الآن أنا مستمر مع تشيلسي وسأستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم ثم نرى ما سيحدث”.

جواو فيليكس
فيليكس لاعب تشيلسي

وكان فيليكس انضم لنادي تشيلسي في يناير الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

ويلعب فيليكس مع الأتلتيكو منذ عام 2019 قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

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