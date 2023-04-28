رضيع يلهو بحقيبة يد الأميرة كيت ميدلتون مدني جازان ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل رد فعل مدرب أوراوا عند علمه بوفاة يوسف السالم زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران تحذيرات من تعرض ملايين السودانيين للجوع المطيري لـ آل الشيخ: جدك جدد لنا العقيدة وأنت جددت لنا المنهج حريق ضخم يلتهم مبنى سكنيًّا بتركيا في ثوانٍ معدودة إحباط محاولة تهريب أقراص خاضعة للتداول في عسير أحمد عفيفي: النصر أطلق النار على نفسه حينما أقال رودي غارسيا أنغام في الخليج والبداية سعودية والختام في الإمارات
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة انتزاع طفل رضيع حقيبة يد الأميرة البريطانية كيت ميدلتون، اليوم الجمعة، لفترة وجيزة أثناء قيامها بتحية المستقبلين خلال زيارة إلى ويلز.
وبحسب الفيديو المتداول، انتزع دانيال وليامز، الطفل البالغ من العمر عامًا واحدًا، الحقيبة الصغيرة السوداء من الأميرة كيت، زوجة وليام وريث العرش البريطاني وأخذ يلهو بها بينما كانت الأميرة تتحدث مع والدته لوسي.
وطلبت لوسي من طفلها الذي كانت تحمله على ذراعها إعادة الحقيبة للأميرة وحاولت أخذها منه قبل أن تشير الأميرة إلى إمكانية احتفاظه بها أثناء تحية باقي المستقبلين.
وعندما أدارت كيت ظهرها لهما، قالت لوسي لابنها: “لا تضعها في فمك الآن”.
جاء ذلك في أثناء زيارة وليام وكيت، أمير وأميرة ويلز لقرية أبرفان، لإحياء ذكرى كارثة انهيار أرضي أسفر عن تدمير مدرسة ابتدائية ومقتل 144 شخصًا في عام 1944.