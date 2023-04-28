رضيع يلهو بحقيبة يد الأميرة كيت ميدلتون

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة انتزاع طفل رضيع حقيبة يد الأميرة البريطانية كيت ميدلتون، اليوم الجمعة، لفترة وجيزة أثناء قيامها بتحية المستقبلين خلال زيارة إلى ويلز.

تفاصيل الحادثة

وبحسب الفيديو المتداول، انتزع دانيال وليامز، الطفل البالغ من العمر عامًا واحدًا، الحقيبة الصغيرة السوداء من الأميرة كيت، زوجة وليام وريث العرش البريطاني وأخذ يلهو بها بينما كانت الأميرة تتحدث مع والدته لوسي.

وطلبت لوسي من طفلها الذي كانت تحمله على ذراعها إعادة الحقيبة للأميرة وحاولت أخذها منه قبل أن تشير الأميرة إلى إمكانية احتفاظه بها أثناء تحية باقي المستقبلين.

وعندما أدارت كيت ظهرها لهما، قالت لوسي لابنها: “لا تضعها في فمك الآن”.

جاء ذلك في أثناء زيارة وليام وكيت، أمير وأميرة ويلز لقرية أبرفان، لإحياء ذكرى كارثة انهيار أرضي أسفر عن تدمير مدرسة ابتدائية ومقتل 144 شخصًا في عام 1944.