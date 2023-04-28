زكريا هوساوي مهدد بالغياب 6 مباريات ودفع 60 ألف ريال

كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن العقوبة المتوقعة على اللاعب زكريا هوساوي مدافع نادي الاتحاد، وذلك بعد أن تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الشباب أمس الخميس في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

– سيغيب اللاعب زكريا هوساوي لست مباريات وسيتم تغريمه ٦٠ ألف ريال، وذلك ((إذا دوّن حكم مباراة #الاتحاد #الشباب في تقريره أن سبب الطرد هو البصق على المنافس…)) – بالتوفيق للجميع. pic.twitter.com/ZGYK2o3lIQ — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) April 27, 2023

تصرف غير رياضي

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “سيغيب اللاعب زكريا هوساوي لـ 6 مباريات وسيتم تغريمه 60 ألف ريال، وذلك في حال إذا دوّن الحكم الصربي لمباراة الاتحاد والشباب، في تقريره أن سبب الطرد هو البصق على المنافس”.

وكانت الإعادة التلفزيونية أظهرت قيام هوساوي بالبصق على البولندي كريتشوفياك لاعب الشباب في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.