عبدالرحمن الراشد يرد على الشريان: لن أدخل في مهاترات

نفى الكاتب والإعلامي عبدالرحمن الراشد، ما قاله الإعلامي داود الشريان الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون في برنامج “الليوان”، حول مسؤولية الراشد عن إفشال برنامج “واجه الصحافة” على قناة “العربية”.

داود الشريان: عبد الرحمن الراشد هو من أفشل برنامج "واجه الصحافة" على قناة العربية#داود_الشريان_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/OXp8fx4AkI — الليوان (@almodifershow) March 31, 2023

عدم الدخول في مهاترات

وقال الراشد عبر حسابه بموقع “تويتر” “الله يسامح الاثنين، لم ولن أدخل في مهاترات مع الزملاء. كل حلقة كانت تبث ثلاث مرات في الأسبوع وليس مرة واحدة، تبث في أيام وأوقات متنوعة مجدولة، يعني يستحيل، مع التسويق المكثف على الشاشة، ألا ينتبه إليها المتابع”.

وأضاف “عدا عن أن ١١ مساء فترة مهمة، بدليل أنه نفس موعد “بانوراما” أهم برنامج حواري سياسي على العربية ولأكثر من ١٧ سنة”.

ودعمه المعد بندر الشارخ بالقول: “غير صحيح ما ذكره داود الشريان أنا كنت معد واجه الصحافة من أول إلى آخر حلقة، وأشهد على دعمك المفتوح للبرنامج والاستثناءات التي ميزتنا بها”.

ولفت “أبو محمد مع احترامي الشديد له لكنني لم أعرفه، وكان خلال البرنامج عدائيًا مع الكل وعدم التوفيق والأخطاء يتحملها الآخرون بمحاربتهم له”.

هجوم الشريان

وتحدث داود الشريان خلال استضافته ببرنامج “الليوان” مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة “روتانا خليجية” عن موعد عرض البرنامج، قائلًا إن “من يضع برنامجًا حواريًا الساعة 11 ليلًا يبيه يموت”.

وأوضح أنه “طلب منهم تغيير موعد البرنامج بأن يكون يوم الجمعة أو الساعة التاسعة، فلا توجد قناة تضع برنامج توك شو سياسي جادًا الساعة الحادية عشرة”.

ولفت: “أعتقد أن البرنامج كان مفروضًا عليهم، كما أنني حاولت مع عبدالرحمن الراشد من أجل تغيير الوقت لكنه رفض، وهو من تسبب في إفشال البرنامج”.