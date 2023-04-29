عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، أكثر المناطق في المملكة التي يتردد فيها البرق، والتي احتلت المركز الأول فيها عسير.

أبرز المناطق

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “أكثر المناطق في السعودية يتردد فيها البرق هي عسير ثم مرتفعات جازان، الباحة، مرتفعات الطائف، ثم حرة رهط الواقعة بين مكة والمدينة المنورة”.

كما جاء بعد ذلك مثلث مهد الذهب بريدة شقراء، ثم المدينة المنورة، ويلي ذلك حفر الباطن وجنوبه، ثم مدينة حائل وجنوبها، ثم ما بين العيص والعلا، ويلي ذلك الحدود السعودية الكويتية، والأرطاوية وما حولها، ومدينة الرياض، ثم الجوف والحدود الشمالية.

وتلا ذلك تبوك ثم المنطقة الشرقية فجنوب منطقة الرياض، وأخيرًا الربع الخالي، حسب ما ذكره المسند.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.