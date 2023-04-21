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إسقاط شعار ممول من الحكومة

فوضى في تويتر بعد قرار العلامة الزرقاء

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
فوضى في تويتر بعد قرار العلامة الزرقاء
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن الفوضى تعم موقع “تويتر” عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بإزالة العلامة الزرقاء من الحسابات التي لم تلتزم بدفع المبالغ المترتبة على استمرار بقاء تلك العلامة، بالإضافة لإسقاط شعار “ممول من الحكومة” و”تابع لدولة الصين” عن العديد من حسابات المنظمات الإعلامية العالمية.

وبحسب سكاي نيوز، ترتفع نسب المخاوف من انتحال الشخصيات أو أسماء الصفحات المعروفة لنشر معلومات مضللة، لاسيما أن غياب العلامة الزرقاء سيضع جمهور تويتر أمام مأزق تصديق ما ينشر، الأمر الذي قد يفقد المنصة ثقة جمهورها بشكل تدريجي.

سبب التوثيق

وأحد أسباب لجوء المنصة لعلامات التوثيق في الأساس هو ضمان الابتعاد عن تزييف الحقائق أو انتحال صفة الصفحات التي تمثل مؤسسات مهمة وأشخاصًا لهم تأثير، إلا أن بقرارتها الأخيرة قد تعود بهذه المشكلة إلى مربعها الأول.

من بين الحسابات التي أسقطت عنها “تويتر” علامة “إعلام ممول من الحكومة”:

حسابات الإذاعة الوطنية العامة “إن. بي. آر” في الولايات المتحدة.

وهيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”.

هيئة الإذاعة الكندية “سي. بي. سي”.

وأسقطت أيضًا علامة “إعلام تابع لدولة الصين” عن حسابات وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

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