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يقدر عمرها بأكثر من 800 عام

قصة أحجار المرمر النادرة بجوار باب الكعبة

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
قصة أحجار المرمر النادرة بجوار باب الكعبة
المواطن - فريق التحرير

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تعد أحجار المرمر الموجودة بجوار باب الكعبة المشرفة، من أندر أنواع الأحجار وأغلاها، ويقدر عمرها بأكثر من 800 عام.

ونشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورًا لأحجار “المرمر” الموجودة بجوار باب الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن 8 قطع توجد على اليمين على الشاذروان، وتمتاز بلونها البني المائل للصفرة.

وأوضحت الرئاسة أنها وُضعت في الموضع الذي صلى فيه سيدنا جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت الصلاة تعليمًا لمواقيتها.

هدايا من الخليفة

وذكر الباحث في شؤون الحرمين الشريفين محيي الدين الهاشمي لـ”العربية” في وقت سابق، أن هذه القطع هي من هدايا الخليفة أبو جعفر المنصور للمسجد الحرام عند قيامه بترميم صحن المطاف عام 631هـ، حيث وجد هذا التاريخ مكتوبًا تحت حجر أزرق اللون تحت إحدى قطع المرمر النادرة.

وأشار الهاشمي إلى أن القطع تحتوي على نقوش رائعة وحجم، أكبرها 33 سم طولًا، و21 سم عرضًا.

ولفت إلى أن المؤرخين ذكروا أن الرخامات الثماني كانت مثبتة في موقع المعجن “وهو مكان منخفض عن صحن المطاف ومقابل لمكان الرخامات الآن”، موضحًا أن هذا المكان هو الذي كان جبريل عليه السلام يعلم فيه النبي الكريم كيفية الصلاة في بداية البعثة.

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