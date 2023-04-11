قصة سعودي يصنع الخوص منذ 13 عامًا

تحدث المواطن حبيب عبدالله فرحان عن تجربة امتهانه لحرفة الخوص لأكثر من 13 عامًا .

حرفي سعودي يستعرض تجربته في امتهان صناعة #الخوص منذ أكثر من 13 عاماً

عبر:@b_otyf pic.twitter.com/HlYGpbqhe5 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 11, 2023

وأوضح فرحان في حديثه لـ”العربية السعودية” أنه ورث الحرفة من عمه والذي توارثها بدوره من جده، حيث يقوم بنزع الخوص من قلب النخيل بحيث يكون رطبًا ومجففًا ويتم تطريته بالمويه للعمل عليها بعد ذلك.

وقدم فرحان بعض الصناعات التي قام بها مثل السفر والقفف والمخارف والمحافر والزبيل التي يتم فيها وضع الملابس والمناسف التي كانوا يضعون فيها الحبوب، واليوم يتم استخدامها في تجفيف المخبوزات.

واستعرض فرحان بعض القدور والمهفات والمحافظ الصغيرة والسفر لتجفيف التمور، إلى جانب الخوص في شكله الطبيعي المستخدم في صناعة ما سبق.