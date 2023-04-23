كويتي عائد من السودان: السعوديون ما قصروا

عبر مواطن كويتي عن سعادته بعودته سالماً من السودان على متن إحدى سفن البحرية السعودية التي أقلت عدداً من المواطنين السعوديين وعدداً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

فيديو | مواطن كويتي: “أمورنا كانت ميسرة من بداية ترتيب عملية الإجلاء من السودان إلى وصولنا جدة وأنعم الله على السعوديين ما قصروا”#الإخبارية pic.twitter.com/pdqv66YYXo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 22, 2023

وقال المواطن الكويتي ويدعى لقناة “الإخبارية”:: “أمورنا كانت ميسرة من بداية ترتيب عملية الإجلاء من السودان إلى وصولنا جدة وأنعم الله على السعوديين ما قصروا”.

توجيه القيادة الرشيدة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيّدها الله -، تمّ بحمد الله وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.