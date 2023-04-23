Icon

وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع Icon وظائف شاغرة في مجموعة Serco Icon لقطات من الأجواء لسيول هجرة طريف بالرياض Icon كويتي عائد من السودان: السعوديون ما قصروا Icon وظائف شاغرة للجسين في شركة روشن Icon انطلاق فعاليات “عيدنا فرحة” في روضة هباس بالحدود الشمالية Icon مهرجان “حيّ العيد”.. باقة ثقافية متنوعة تحاكي الهوية الثقافية المحلية Icon بوروسيا دورتموند يستغل خسارة البايرن ويخطف الصدارة Icon طفلة سعودية عائدة من السودان: الرحلة بالسفينة حلوة Icon نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توجه بالشكر للمملكة على جهودها حتى عودتهم سالمين

كويتي عائد من السودان: السعوديون ما قصروا

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
كويتي عائد من السودان: السعوديون ما قصروا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبر مواطن كويتي عن سعادته بعودته سالماً من السودان على متن إحدى سفن البحرية السعودية التي أقلت عدداً من المواطنين السعوديين وعدداً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وقال المواطن الكويتي ويدعى لقناة “الإخبارية”:: “أمورنا كانت ميسرة من بداية ترتيب عملية الإجلاء من السودان إلى وصولنا جدة وأنعم الله على السعوديين ما قصروا”.

توجيه القيادة الرشيدة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيّدها الله -، تمّ بحمد الله وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنشيلوتي مرشح لتدريب تشيلسي
الرياضة

أنشيلوتي مرشح لتدريب تشيلسي

الرياضة
انخفاض خسائر “الباحة” 11% إلى 8 ملايين ريال
السوق

انخفاض خسائر “الباحة” 11% إلى 8 ملايين...

السوق
قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده
الرياضة

قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب...

الرياضة
جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة
صحة وطب‎

جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة

صحة وطب‎
اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام المسجد الأقصى
العالم

اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام...

العالم
المناطق الاقتصادية فرص تنموية ضخمة للشركات المحلية والعالمية
أخبار رئيسية

المناطق الاقتصادية فرص تنموية ضخمة للشركات المحلية...

أخبار رئيسية
خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق
الرياضة

خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق

الرياضة
ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض يروي عطش الصائمين
السعودية اليوم

ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض...

السعودية اليوم