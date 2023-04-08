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أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

لامبارد يخسر مباراته الأولى مع تشيلسي

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
لامبارد يخسر مباراته الأولى مع تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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تلقى الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي عصر اليوم، الهزيمة رقم 11 في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الخسارة أمام مضيفه فريق وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الجولة الـ30 من عمر المسابقة.

وولفرهامبتون يهزم تشيلسي

وكانت مباراة وولفرهامبتون هي المباراة الأولى للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد مع البلوز، حيث عاد لتدريب النادي اللندني حتى نهاية الموسم بعد إقالة مواطنه جراهام بوتر.

وسجل اللاعب البرتغالي ماتيوس نونيز الهدف الوحيد لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة الـ31.

تشيلسي ضد وولفرهامبتون

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد وولفرهامبتون 31 نقطة في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد البلوز عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

وسيواجه البلوز، فريق برايتون في الجولة الـ31 عصر السبت المقبل في الدوري الإنجليزي، بينما يلعب وولفرهامبتون ضد نادي برينتفورد أيضًا عصر السبت المقبل.

نتائج مباريات السبت

وكانت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على إيفرتون بهدفين دون رد، وفاز أستون فيلا على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد، بينما فاز ويست هام يونايتد على فولهام بهدف دون رد، وفاز توتنهام هوتسبير على برايتون بهدفين لهدف، أما بورنموث فهزم ليستر سيتي بهدف دون رد.

وفاز نيوكاسل يونايتد على برينتفورد بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن تشيلسي يستعد لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

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