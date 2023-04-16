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بحضور أندية المحترفين ودوري يلو

لجنة المسؤولية الاجتماعية تختتم ورشة عمل مبادرة نقل المعرفة

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
لجنة المسؤولية الاجتماعية تختتم ورشة عمل مبادرة نقل المعرفة
المواطن - فريق التحرير

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اُختتمت منافسات ورشة عمل مبادرة نقل المعرفة، التي نظمتها لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم على مدى يومي الأربعاء والخميس.

لجنة المسؤولية الاجتماعية تنظم الورشة

ونظمت لجنة المسؤولية الاجتماعية ورشة العمل عن طريق التواصل المرئي بحضور أندية دوري روشن للمحترفين، أندية دوري يلو، وأندية دوري الدرجة الثانية.

وتهدف المبادرة إلى نقل المعرفة والخبرات والتجارب بين الأندية من خلال عرض المبادرات والبرامج والأنشطة التي نفذتها الأندية، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة للأندية في مجال المسؤولية الاجتماعية، بما يدعم تحسين جودة المبادرات والبرامج المنفذة في مختلف المجالات ومع كافة القطاعات.

وشهدت الورشة التي نظمتها لجنة المسؤولية الاجتماعية استعراض تجربة 18 ناديًا على مدى يومين، فيما حضر 44 مشاركًا من ممثلي الأندية ممن شملتهم قوائم تسجيل الحضور، واختتمت بمجموعة من التوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها مستقبلًا.

لجنة المسؤولية الاجتماعية
شعار اللجنة – المصدر saff

تعليق النصر على الورشة

ومن جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، نزيه النصر أن اللجنة ستسعى إلى استمرار مثل هذه اللقاءات مستقبلًا من خلال الورش والملتقيات والدورات التدريبية المزمع تنفيذها.

وأضاف النصر أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لأحد أهم أهداف اللجنة في زيادة الوعي والرفع من مهارات العاملين في إدارات المسؤولية الاجتماعية بالأندية، خاصة في ظل الإقبال الكبير على حضور مثل هذه اللقاءات.

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