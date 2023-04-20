ماكرون للمحتجين: لن أستقيل وسأبقى لـ 2027

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه لا ينوي الاستقالة وسيبقى لحين إجراء الانتخابات المقبلة، جاء ذلك لاعتراض عدد من المحتجين له مطالبين برحيله خلال جولة في مقاطعة هيرولت جنوب البلاد.

🔴 𝐄𝐍 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓 🗣️ "Je suis au contact des gens. Je ne vais pas démissionner, je vous le rassure ! Il faudra attendre 2027 !" @EmmanuelMacron répond à @PaulLarrouturou 📲 Sur #La26 pic.twitter.com/rJHyDI6z7i — LCI (@LCI) April 20, 2023

وقال ماكرون في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فرنسية “أنا مع الديمقراطية، لذا شاركت في الانتخابات.. لكنني لن أستقيل.. أؤكد لكم أن هذا لن يحدث.. سنضطر إلى الانتظار حتى عام 2027”.

استمرار الاحتجاجات

وهتف المتظاهرون، اليوم الخميس، “نحن هنا” و”ماكرون استقِل” وألقى بعضهم البيض والبطاطا على الشرطة، فيما أعربت إحدى الفتيات عن أسفها لأنها صوتت له على أمل أن يكون “رئيسًا ديمقراطيًا”.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع في قرية بجنوب فرنسا حيث زار ماكرون مدرسة، علما أن السلطات منعت القدور وأصدرت مرسومًا يحظر استخدام الأجهزة المحمولة التي تصدر أصواتًا.

وبالرغم من صدور قانون إصلاح نظام التقاعد (الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا) بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه، لا تزال حركة الاحتجاج مستمرة، وخلال المسيرات الكبرى تحت راية النقابات تجري احتجاجات أكثر عفوية شبه يومية لا سيما على أصوات قرع القدور.