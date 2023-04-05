Icon

المالكي يحقق أمنية الطفل عزام Icon مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار رمضان Icon 4 أرقام مميزة لـ الاتحاد في دوري روشن Icon تحذير لقائدي المركبات من حوادث ما قبل الإفطار والسحور Icon تاليسكا يخطف الأنظار بعد عودته من الإصابة Icon استثمارات برنامج التخصيص تزيد عن 50 مليار دولار Icon الفتح يُلاقي الخليج في دوري روشن غدًا Icon أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في 6 محافظات بمكة المكرمة Icon تغييرات متوقعة لـ الأهلي ضد غزل المحلة Icon الشنة وسيلة حفظ التمور عند أهالي العلا قديمًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
امتلاء صحن المطاف بكامل طاقته

مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار رمضان

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار رمضان
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مهيبة في نهار رمضان، تظهر امتلاء صحن الطواف والحرم المكي، وزحامه الشديد بضيوف الرحمن من المعتمرين، في أثناء النهار بعد وقت الظهير حتى وقتنا هذا في اليوم 14 من شهر رمضان المبارك.

 

صحن الطواف ممتلئ

في الفيديو يظهر صحن الطواف من الأعلى، وتظهر جميع الأروقة بالحرم المكي وهي مكتظة بالمعتمرين والمصليين، وصحن الطواف ممتلئ عن آخره بالمعتمرين، وبطء حركة الطائفين حوله بسبب التزاحم الشديد بين ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين.

خدمات رئاسة الحرمين

أعلنت في السابق، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدة إجراءات أهمها عمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره، من أجل إعانة ومساعدة قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم.

وفي الوقت نفسه يكثف الدفاع المدني، الاستعدادات لمساعدة ضيوف الرحمن، ويزيد من إجراءاته في أوقات الذروة، من أجل مساعدة ومعاونة ضيوف الرحمن ليقيموا شعائرهم بأمان.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم