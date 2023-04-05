مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار رمضان

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مهيبة في نهار رمضان، تظهر امتلاء صحن الطواف والحرم المكي، وزحامه الشديد بضيوف الرحمن من المعتمرين، في أثناء النهار بعد وقت الظهير حتى وقتنا هذا في اليوم 14 من شهر رمضان المبارك.

فيديو | في مشهد مبهر.. امتلاء صحن الطواف بالمعتمرين في اليوم الـ 14 من شهر رمضان#الإخبارية pic.twitter.com/NaldERkMPp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023

صحن الطواف ممتلئ

في الفيديو يظهر صحن الطواف من الأعلى، وتظهر جميع الأروقة بالحرم المكي وهي مكتظة بالمعتمرين والمصليين، وصحن الطواف ممتلئ عن آخره بالمعتمرين، وبطء حركة الطائفين حوله بسبب التزاحم الشديد بين ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين.

خدمات رئاسة الحرمين

أعلنت في السابق، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدة إجراءات أهمها عمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره، من أجل إعانة ومساعدة قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم.

وفي الوقت نفسه يكثف الدفاع المدني، الاستعدادات لمساعدة ضيوف الرحمن، ويزيد من إجراءاته في أوقات الذروة، من أجل مساعدة ومعاونة ضيوف الرحمن ليقيموا شعائرهم بأمان.