مقتل شخص وإغلاق جميع الطرق في أوريغون الأمريكية

تسبب إطلاق نار شارك فيه أحد عناصر شرطة ولاية أوريغون، أمس، في مقتل شخص وإغلاق جميع المسارات الطرق المتجهة شمالًا من الطريق السريع إنترستيت 5.

إطلاق نار

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، لم تعلن السلطات سوى القليل من التفاصيل بشأن إطلاق النار الذي وقع في مدينة سالم بولاية أوريغون.

وأفادت إدارة النقل في ولاية أوريغون بأن الطريق السريع آي-5 المتجه شمالًا مغلق بسبب نشاط تقوم به الشرطة، إضافة إلى مسار يتجه جنوبًا.

ووفقًا للبيان، قالت شرطة ولاية أوريغون، فإن مشتبهًا فيه توفي، وهناك جندي متورط في إطلاق النار.

اختناقات مرورية

وأحدث الإغلاق الجزئي للطريق السريع الرئيس، الذي يربط بين ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، اختناقات مرورية.

وقالت شرطة ولاية أوريغون: إن حركة المرور ستتأثر في المنطقة لعدة ساعات، مشيرةً إلى أن إدارة الشرطة ستقود التحقيق في واقعة إطلاق النار. ولم تحدد السلطات هوية القتيل.