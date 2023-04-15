مقتل 40 شخصًا شرق الكونغو الديمقراطية في أعمال عنف

كشفت وسائل إعلام محلية عن مقتل أكثر من 40 شخصًا الجمعة في هجمات جديدة استهدفت قرى في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث يسقط عشرات القتلى أسبوعيًّا.

أسباب الهجوم

وشنت ميليشيا “كوديكو” (الجمعية التعاونية لتنمية الكونغو) هجمات على 3 قرى على الأقل في إقليم دجوغو، على بُعد 60 كيلومترًا شمال العاصمة الإقليمية بونيا.

وأفادت “كوديكو” بأنها تحمي قبيلة ليندو ضد قبيلة هيما المنافسة التي تدافع عنها ميليشيا “زائير”.

من المعروف أن العديد من الأقاليم الشرقية من جمهورية الكونغو الديموقراطية، تشهد أعمال عنف تنفذها عشرات المجموعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عامًا.

مقتل 9 أشخاص

ومنها في 19 مارس المنصرم، عندما تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي هجومًا أسفر عن مقتل 9 أشخاص قبل يوم في الجمهورية.

كما قتل أكثر من 20 مدنيًّا في هجمات منفصلة في شرق البلاد خلال تلك الفترة وتسعة منهم على الأقل قتلهم متمردون من “القوات الديمقراطية المتحالفة” في نغولي وهم تابعون لتنظيم “داعش”.