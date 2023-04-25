منظمة شنغهاي تطور خارطة طريق للانتقال إلى العملات الوطنية

قال نائب الأمين العام لـ منظمة شنغهاي للتعاون، غريغوري لوغفينوف، صباح اليوم الثلاثاء، إن هناك حاليًا خريطة طريق يتم إعدادها للانتقال إلى التسويات في العملات الوطنية في إطار المنظمة.

عملية ليست سهلة

وبحسب وكالة سبوتنيك، قال غريغوري لوغفينوف: العمل جارٍ بجدية وبشكل دقيق، العملية ليست سهلة على الإطلاق، لأن الدولار كعملة احتياطية عالمية متداخلة بشكل كبير في نظم العملات الوطنية.

وأضاف لوغفينوف في حديثه على قناة بيلاروس 1 أنه لا يزال يتعين القيام بالعديد من الإجراءات والمسارات للتخلي تمامًا عن الدولار.

وأشار لوغفينوف إلى أنه لا توجد حاليًا خطط لإدخال عملة موحدة لمنظمة شانغهاي للتعاون، قائلا: هذا السؤال ليس مطروحًا حاليًا، وليس هناك هدف محدد بهذا الصدد، لكننا سننظر في المستقبل.

منظمة شانغهاي للتعاون

ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان باعتبارها الدول المراقبة وأفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، باعتبارها الدول الشريكة، أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا ومصر والسعودية باعتبارها شريك حوار.

وتم توقيع ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2003، وخلال هذا الوقت ظلت تتطلع للعب دور أكبر في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة.