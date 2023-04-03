موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان في جميع المناطق 29 وظيفة لدى شركة المراعي في 6 مدن طريف الأدنى حرارة بـ 9 مئوية ومكة المكرمة الأعلى سينومي سنترز توزع 475 مليون ريال أرباحاً استثنائية على المساهمين تعليم القصيم تعتمد بداية العمل بتوقيت الدوام الصيفي لحظة إنقاذ طفل عالق بإحدى البوابات الحديدية البلاد المالية: توزيع 412 مليون ريال أرباحًا نقدية بدء التسجيل للاعتكاف بـ المسجد النبوي غدًا وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بعدة مناطق “التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي
يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 12 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الاثنين 12 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:37 مساء، المدينة المنورة 6:39، الرياض 6:11، بريدة 6:22، الدمام 5:58 ، أبها 6:24.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:53، وفي حائل 6:32، وفي عرعر 6:37، وفي جازان 6:24، وفي نجران 6:17، وفي الباحة 6:29، وفي سكاكا 6:39.