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بعد الفوز على مانشستر يونايتد

نيوكاسل يُبدع أمام الكبار بالدوري الإنجليزي

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
نيوكاسل يُبدع أمام الكبار بالدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تألقه أمام الكبار ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز ضد مانشستر يونايتد

ولعب نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد بالأمس على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الماكبايس بهدفين دون رد.

ورفع الماكبايس رصيده إلى 50 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الذي تراجع للمركز الرابع.

نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

تألق نيوكاسل أمام الكبار

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل مستوى مميزًا أمام الكبار هذا الموسم في البريميرليج، حيث إنه تجنب الخسارة أمام مانشستر يونايتد، بالتعادل مرة والفوز أخرى، وتعادل مع مانشستر سيتي.

نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

ونجح الماكبايس في تحقيق الفوز على توتنهام وتشيلسي، وتعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، ليُعزز تواجده في المركز الثالث ويقترب خطوة كبيرة من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الرياضي الجديد.

وخاض نيوكاسل 27 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل 11 مرة، وخسر 3 مرات فقط، ليكون الأقل تعرضًا للهزيمة بالتساوي مع المتصدر أرسنال، وسجل 41 هدفًا واستقبل 19 هدفًا.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC
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