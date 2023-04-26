هيئة الإذاعة والتلفزيون في رمضان.. مشاهدات “مليارية” و”مراتب متقدمة”

حققت الدورة الرمضانية لبرامج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الحالية أرقاماً ضخمة في وصولها للمشاهدين، متجاوزة عدداً كبيراً من القنوات التلفزيونية الخاصة والحكومية، ومسجلة نمواً في جميع منصاتها الرقمية، لاسيما أن استراتيجية الهيئة ركزت على المحتوى والإنتاج المحلي، الذي أصبح رهاناً تنافس به، إضافة إلى العمل المستمر على تطوير كافة الدورات البرامجية لقنوات الهيئة.

وبلغ عدد الظهور لبرامج الهيئة في رمضان الحالي أكثر من 8 مليارات ظهور، وعدد المشاهدات لفيديوهاتها أكثر من مليارين مشاهدة، وزاد عدد المتابعين الجدد لحساب الهيئة في الشبكات الاجتماعية نحو مليون متابع جديد بمعدل نمو 30 في المئة على تلك الحسابات، ما جعل منصات الهيئة مطلباً إعلانياً، إذ أدى ارتفاع نسب المشاهدة إلى زيادة العائد الإعلاني بنسبة 40 في المئة مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر من منصة “لوسيدا” المتخصصة في الرصد والتحليل، فإن قناة “السعودية” تصدرت القنوات الخليجية في الأعلى وصولاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، فيما حققت قناة sbc المرتبة الأولى في الأعلى تفاعلاً بين القنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما كانت قنوات الهيئة من ضمن القنوات العربية الأكثر مشاهدة.

واستطاعت قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون من تحقيق المنجزات خلال الدورة البرامجية الرمضانية، إذ سجلت أكثر من 434 مليون تفاعل، 437 مليون مشاهدة رقمية، وأكثر من 8 مليار ظهور، محققة زيادة كبيرة عن أرقامها في رمضان من عام 2022، ما يدل على الاستمرارية في الحضور الرمضاني بأفكار إبداعية، ومحتوى متجدد، وبرامج مميزة، واستقطاب أسماء بارزة في مجالها.

هيئة الإذاعة والتلفزيون في رمضان

وتصدرت برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون قائمة “الترند” في الشبكات الاجتماعية، من خلال ما يطرح في برامجها وأعمالها، وأحدثت تفاعلاً كبيراً مقارنة بالبرامج الأخرى، إذ أحدث برنامج “ذات” على قناة “السعودية” ردود فعل واسعة في عدد من حلقاته، بعد استضافته لرجال دين ومسؤولين ومشهورين، وكذلك برنامج “مراحل” الذي تصدرت أحاديث ضيوفه الشبكات الاجتماعية.

وشهدت برامج الهيئة في رمضان الحالي برنامج “أمنية” الذي يقدمه فايز المالكي، وحققت حلقاته مشاهدات عالية، من خلال تحقيق أماني أبطال صغار يعانون من مشاكل صحية، فيما سلط برنامج “خيرها بناسها” الضوء على القصص الإنسانية لأبرز الشخصيات السعودية العاملة في القطاع الخيري، كما رصد برنامج “مساجد تاريخية” البعد الهندسي والإنشائي للمساجد التاريخية المطورة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.

وتضمنت برنامج “نخوة” الذي اعتمد في كل حلقة على أحد المشاهير الذي يتنكر تعيش في حالة الظلم أو سوء المعاملة، ويختبر ردود فعل الناس حول ما يتعرض إليه، حيث يحظى الأكثر إنسانية بمفاجأة من الشخص المشهور الذي يحتفل بنخوته، ويكشف عن هويته أثناء الحدث، بينما يسلط برنامج “إعمار الأرض” الضوء على المشاريع التي تقوم برعايتها المملكة في الخارج، كما تضمنت برامج المسابقات عبر برنامجي “المطانيخ” من تقديم الثنائي الكوميدي هشام الهويش وشيماء سيف و”الكاش في الطريق” من تقديم مشاهير التيك توك مشاري العتيبي وسبايكي والفنانة هبة حسين.

فيما تناول برنامج “علوم الأولين” في نسخته الرابعة قصص التراث الشعبي والأمثال وأشهر الأبيات الشعرية مع تجسيد بعضها إلى مشاهد درامية حول الفترة الزمنية السابقة لتسهيل إدراكها على جيل الشباب، وبرنامج “جسور” الذي سرد قصصاً لسعوديين نجحوا في مجال عملهم خارج حدود الوطن، كما رصد برنامج “طويق” ريادة المملكة في مجالات عدة، وكذلك برنامج “شجعان” الذي ينقل حياة سعوديين يمارسون وظائف صعبة وخطرة، إضافة إلى برنامج “تجربة فريدة” لمنح مقيمين نجحوا في حياتهم العملية في السعودية سرد قصصهم.

وقدمت الهيئة مجموعة منوعة من المسلسلات، يأتي في مقدمتها المسلسل الدرامي “قرة عينك” الذي يجمع حياة الفهد وريم عبدالله، ومسلسلي “برودكات”، و”نتفلوركس” اللذين يعرضان على شاشة SBC من بطولة ومشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في المملكة والخليج والوطن العربي.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون استعدت للدورة البرامجية الرمضانية منذ وقت مبكر، من خلال فرق عمل تعمل على مدار الساعة، وتقديم أفكار إبداعية ومحتوى مميز بصبغة محلية لكنه بمعايير عالمية، ما جعلها تحقق النجاح في الوصول للمشاهدين، وتمكنها من الابتكار والمنافسة خلال الشهر الكريم.