وصول سفينة جلالة الملك الدرعية جدة وعلى متنها 52 شخصًا

أعلنت وزارة الدفاع وصول سفينة جلالة الملك الدرعية إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، وعلى متنها 52 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

سفينة جلالة الملك «الدرعية» تصل إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وعلى متنها 52 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/9OGgn5MDg4 — وزارة الدفاع (@modgovksa) April 30, 2023

لحظات الوصول

ونشرت الوزارة لقطات مصورة توثق لحظات الوصول، وسط تكاتف الجميع لمساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى السودان.

الخدمات المقدمة

من جانب آخر، تفقَّد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي والطيران الخاص وقاعدة الملك عبدالله الجوية، ووقف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان.

وعبَّر عن فخره واعتزازه بما تقدمه قيادة المملكة من عمليات إجلاء وخدمات إنسانية للقادمين عبر منافذ المملكة البحرية والجوية، ناقلًا لمنسوبي الجوازات العاملين في المنافذ البحرية والجوية، تحيات وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود داعمة للجهات الحكومية الشريكة، والتسهيلات المقدمة لضيوف المملكة؛ تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.